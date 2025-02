Tramps: Megana ir briesmīga. Vai Donalds Tramps deportēs princi Hariju?

Savās 2023. gada memuāros “Spare” Harijs atzina, ka pagātnē ir lietojis narkotikas, kas pamudināja Heritage Foundation izteikt pieņēmumu, ka viņš melo par to lietošanu vīzas pieteikumā vai ka Džo Baidens viņam ir nodrošinājis īpašu attieksmi. Par Harija imigrācijas statusu Vašingtonā notiek tiesvedība, jo Heritage Foundation apgalvo, ka viņam būtu jāatņem ASV vīza.

Taču ASV prezidents Donalds Tramps piektdien laikrakstam The New York Post sacīja, ka viņš nav ieinteresēts izraidīt princi Hariju no valsts.