PTAC: "4Finance" izsniegusi kredītus, neizvērtējot klientu patieso maksātspēju

Sabiedrība datus par patērētāja saistībām saņēmusi tikai no viena no kredītinformācijas birojiem jeb tikai no AS "Crefo birojs", kas ir pretrunā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Sabiedrība patērētājiem izsniegusi aizdevumus, kaut gan tos nedrīkstēja piešķirt, ja būtu zināma informācija par patērētāja visām esošajām saistībām.