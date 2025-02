Noskaties Jaunās kadastrālās vērtības: jūgendstila un paneļu mājas vienā cenā

Aktualizēto, universālo kadastrālo vērtību prognozi VZD publicēja aizvadītā gada rudenī. Ar 1. janvāri tās stājušās spēkā un var izmantot darījumos. VZD uzsver, ka pirmoreiz pēc padsmit gadiem atjaunota aprēķinu metode, un arī pieejams daudz plašāks datu klāsts. “Mēs esam rēķinājušies ar to, ka mēs saņemsim daudz kritikas 2025.gadā, mēs saņemsim daudz jautājumus, bet kritika un jautājumi, mēs uzskatām, ka tas ir pozitīvi, jo caur to mēs saprotam, kur, mēs kaut ko ieraugām, arī no mūsu skata punkta var būt tā, ka jebkuram cilvēkam ir sava pelēkā zona kaut ko neredzēt, “blind spot”, kā saka angliski. Tas mums noteikti palīdzēs apzināt dažāda veida lietas, ko mēs varbūt līdz šim ne tik labi redzējām, vai novērtējam,” saka VZD vadītāja Vita Narnicka.