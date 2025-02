Žurnālistu izmeklēšana atklāja, ka zagto rapsi no Ukrainas izved Krievijas firma "Torgtrade", ko vada Ramzanam Kadirovam pietuvinātas personas, un "Agrotrade", kura pieder ukrainim, kas tagad strādā Krievijas labā. Šie starpnieki rapsi iepērk ievērojami zem tirgus cenas, un nogādā ražotnēm Krievijā un Baltkrievijā. Noplūdušie dati rāda, ka uz Latviju zagto rapšu eļļa nāk no baltkrievu uzņēmuma "Agroprodukt".

Saskaņā ar tiem eļļa, kas izgatavota no rapša, kas nāk no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, Eiropā nonāk caur Latviju. Četri uzņēmumi to ved tranzītā, bet vēl viens - importē patēriņam it kā Latvijā.