Huawei FreeBuds Pro 4 netraucētām sarunām un lieliskai mūzikai

Stīgu tematika ieturēta ir arī uz glancētā dekoratīvā keramikas taisnstūra uz kārbiņas fasādes. Šis Ceramic DECO tapis 72 stundu ilgā cietināšanas procesā 1480 grādu pēc Celsija skalas temperatūrā, tādēļ esot ārkārtīgi izturīgs. Savukārt sudrabotās stīgas tajā iegravētas ar lāzeru. Cik tas ir svarīgi ikdienas lietošanā, par to lai katrs spriež pats. Konstatēsim vien faktu, ka FreeBuds Pro 4 izskatās ļoti gaumīgi un eleganti, lai arī vizuāli pārlieku neatšķiras no vizuļojošajām FreeBuds Pro 3.

Zvani kaut no naktskluba

Tehnoloģiju pusē galvenie uzlabojumi saistīti ar sarunu kvalitāti. Bezvadu austiņas daudziem no mums kļuvušas par neatņemamu ikdienas pavadoni, kas netiek izņemtas no ausīm stundām ilgi. Līdz ar to arī liela daļa zvanu notiek caur nelielajiem ieaušiem. Attiecīgi pieaudzis pieprasījums pēc dzidrām, fona trokšņu netraucētām sarunām. Huawei uz to reaģējis, apveltot FreeBuds Pro 4 ar spēju sarunas laikā neitralizēt līdz pat 100 decibeliem skaļu kņadu. Tas ir skaļāk nekā ikdienas vidē ap mums. 100 decibelu skaļums tiek sasniegts koncertos, naktsklubos, pie sacīkšu trases vai pārpildītās publiskās vietās kā vilciena stacijas. Izmēģinājuma dienās nesanāca apmeklēt kādu trokšņainu koncertu stadionā, taču Rīgas ielās FreeBuds Pro 4 «performēja» atzīstami.