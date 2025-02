Biržas alternatīvajā tirgū "First North" iekļauj "Mapon" obligācijas

Biržas "First North" obligāciju sarakstā iekļaus obligācijas ar kopējo emisijas apmēru trīs miljoni eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet to dzēšanas datums ir 2027.gada 8.marts.

"First North" ir alternatīvais tirgus, kuru pārvalda "Nasdaq" grupas biržas. Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. "First North" tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši "First North" noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības. "First North izvirzītās prasības ir mērenākas nekā Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū, tādēļ investīciju riska pakāpe "First North" ir augstāka.