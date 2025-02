No Hersonas līdz Norvēģijai: Baltkrievijas rapšu eļļas ceļš caur Lietuvu

Izmeklētāji atklāja, ka kopš 2023. gada uz Baltkrieviju tiek eksportēts rapsis no okupētajām Ukrainas teritorijām, galvenokārt no Hersonas apgabala. Šo rapsi izmanto galvenokārt uzņēmums “Agroprodukt”. Tas no rapšu sēklām ražo eļļu, kas pēc tam caur Lietuvu tiek eksportēta uz Norvēģiju, Izraēlu, Ķīnu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Vjetnamu.