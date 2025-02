Pērn nedaudz kāpis bezdarba līmenis

Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits pagājušajā gadā kopumā samazinājies par 0,8% jeb 6800 līdz 877 400. Nodarbināto skaita kritums vienlaikus ar bezdarbnieku skaita pieaugumu nedaudz mazina bažas par akūtu darbaspēka trūkuma problēmu, kuras risināšanai būtu nepieciešama plašāka robežu atvēršana no Eiropas Savienībā neietilpstošām valstīm, skaidro FM. Arī uzņēmēju aptauju dati joprojām rāda, ka starp uzņēmējdarbību traucējošajiem faktoriem joprojām daudz būtiskāks ir nepietiekams pieprasījums, nevis darbaspēka trūkums, īpaši apstrādes rūpniecībā.

Līdz ar to FM uzskata, ka nākamajos gados būs nepieciešams tālāks iedzīvotāju līdzdalības līmeņa (ekonomiskās aktivitātes līmeņa) pieaugums, arvien vairāk iesaistoties darba tirgū kā nodarbinātajiem vai darba meklētājiem. Pēdējos gados ekonomiskās aktivitātes līmenis jau ir pakāpeniski audzis, tam palielinoties no 67,7% 2021. gadā līdz 68,7% no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem, tomēr tas joprojām ir zemāks nekā kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā.