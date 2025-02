Sākot no nākamās nedēļas, Latvijas Nacionālā bibliotēka pagarinās darba laiku

Darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.10 līdz 20, strādās Klientu apkalpošanas centrs LNB pirmajā stāvā, Uzziņu un informācijas centra lasītava, Interneta lasītava, "AsiaRes" lasītava, darbosies arī Starpbibliotēku abonements un Jauniešu telpa "M" stāvā.

Tāpat darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.10 līdz 20, strādās Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, Ekonomikas un tiesībzinātņu lasītava otrajā stāvā, Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, Periodikas lasītava, Krātuves izsniegšanas punkts, darbosies arī Personālais abonements, Džona Ficdžeralda Kenedija lasītava trešajā stāvā.

Savukārt darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.11 līdz 19, lasītājus apkalpos Audiovizuālā lasītava, Mākslas lasītava, Mūzikas lasītava ceturtajā stāvā, Letonikas un Baltijas lasītava piektajā stāvā, Bērnu literatūras centra lasītava septītajā stāvā.

Darba dienās no pirmdienas līdz pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.11 līdz 19, pēc pieprasījuma, iepriekš piesakot apmeklējumu pa e-pastu vai tālruni, lasītājus apkalpos Reto grāmatu un rokrakstu lasītava piektajā stāvā, Sīkiespieddarbu lasītava, Karšu lasītava sestajā stāvā. Savukārt sestdienās no plkst.11 līdz 18 lasītājus apkalpos lasītavās, būs pieejamas izstādes visu stāvu ātriju zonās, tostarp pastāvīgā ekspozīcija "Grāmata Latvijā", Meditācijas telpa un kore 11.stāvā.