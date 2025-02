Ekonomisko noziegumu apkarošanā un vardarbībā cietušo bērnu aprūpē ļoti svarīgs ir bijis EEZ grantu atbalsts

Pēdējo gadu laikā, runājot par Latvijas ekonomisko drošību, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalsts ticis bieži pieminēts. Un ne bez iemesla. Iekšlietu ministrija laika posmā no 2020. gada līdz 2024. gadam apsaimniekoja EEZ grantu programmu “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”, kas bija neaizstājams finansiāls atbalsts cīņā pret ekonomisko noziedzību un vienlaikus – arī drošības stiprināšanu.

EEZ grantu programma tika veidota laikā, kad Latvijai 2018. gadā draudēja iekļūšana “Moneyval” pelēkajā sarakstā, jo tika konstatētas būtiskas nepilnības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas pasākumos. Vieni no iemesliem bija tie, ka ekonomisko noziegumu apkarošanā nereti trūka nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju, tostarp izmeklēšanas un finanšu jomā, kā arī moderna tehniskā aprīkojuma. Arī starptautiskā sadarbība varēja būt augstākā līmenī. Sekas iekļūšanai “Moneyval” pelēkajā sarakstā justu katrs no mums. Tas faktiski nozīmētu Latvijas ekonomikas būtisku lejupslīdi no starptautisko investīciju samazināšanās līdz pat valsts reputācijas un uzticības zudumam. Pateicoties mērķtiecīgām pūlēm, Latvija netika iekļauta "Moneyval" pelēkajā sarakstā. Salīdzinoši īsā laikā spējām panākt vērā ņemamu progresu finanšu noziegumu apkarošanā un novēršanā, kā arī ievērojami stiprinājām globālo naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas procesu.