Pašlaik vien četras NATO valstis aizsardzībai tērē vairāk nekā 3 procentus no IKP

Makrons aicināja NATO dalībvalstis palielināt militāros izdevumus, lai tie sasniegtu 3% līdz 3,5% no IKP .

"Pēdējos trīs gadus Krievija aizsardzībai tērējusi 10% no sava IKP. Tāpēc mums būtu jāsagatavo nākamie soļi," svētdien intervijā laikrakstam "Le Figaro" norādīja Makrons.

Ņemot vērā neskaidrību par ASV saistībām Ukrainā un NATO, Eiropas līderi vēlas palielināt militāros izdevumus. ASV, kas pērn aizsardzībai atvēlēja aptuveni 3,38% no IKP, bieži pārmetusi Eiropai, ka tā pārāk maz iegulda savā aizsardzībā.

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju, 21 no 29 valstīm sasniegusi NATO mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no IKP. NATO mērķis kopš 2006.gada ir 2%.

No NATO Eiropas valstīm Polija, Latvija, Igaunija un Grieķija tērē aizsardzībai vislielāko daļu no sava IKP.

NATO aplēses liecina, ka Igaunija pērn aizsardzībai atvēlējusi 3,43% no IKP, kas ir otrs lielākais aizsardzības budžets aliansē aiz Polijas, kas jau ir pārsniegusi 4%. ASV ir trešajā vietā, kam seko Latvija, kas aizsardzībai pērn tērējusi 3,15% no IKP. Tālāk seko Grieķija un Lietuva ar attiecīgi 3,08% un 2,85% no IKP.