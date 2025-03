Aicina pieteikties AT priekšsēdētaja amatam

Līdz 3.aprīlim jāizvirza kandidāti Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja amatam, jo 15.jūnijā beidzas priekšsēdētaja Aigara Strupiša pilnvaru termiņš, un AT senatoriem no sava vidus jāizvirza kandidatūras šim amatam nākamajam piecu gadu termiņam, informēja AT.