“Maxima Latvija” šī gada pirmajos divos mēnešos saņēmusi cenu pieprasījumus no 74 piegādātājiem

Paziņojumus par cenu celšanu “Maxima Latvija” turpina saņemt gan no pašmāju, gan ārvalstu piegādātājiem, kur pieprasītā cenu paaugstinājuma amplitūda svārstās no dažiem procentiem līdz pat 40%. Lai gan piegādātāju vēlmei celt cenas var būt vairāki objektīvi globāli un lokāli iemesli, piemēram, izejvielu cenu pieaugums, minimālās algas palielināšana, degvielas akcīzes un iepakojuma nodokļu pieaugums, kā arī citi faktori, tomēr šāds piegādātāju cenu pieauguma pieprasījumu apjoms ir viens no vēsturiski lielākajiem.