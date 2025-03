No Holivudas filmām reizēm varētu noprast, ka ieguldījumus Volstrītā un vispār jebkādos finanšu tirgos veic tikai dārgos uzvalkos tērpti personāži. Patiesībā šis priekšstats ir mānīgs un arī iedzīvotājam ar vidējiem ienākumiem šāda iespēja nav liegta. Turklāt finanšu tirgu evolūcija ļauj to mierīgi un bez lieka stresa izdarīt arī savas internetbankas profilā, nepieceļoties no rakstāmgalda. Tātad obligāti nav nepieciešams ne uzvalks, ne kaklasaite. Līdzšinējā laika rituma tirdzniecības statistika pierāda, ka to tiešām ir vērts darīt, jo biržas indeksu kāpums pēdējo gadu laikā investoriem neliek vilties. Tāpat arī investīciju fondi, kuru ieguldījumu ekspozīcija ir vērsta uz šiem fondiem. Piemēram, fondiem, kuru ieguldījumu ekspozīcija ir vērsta uz ASV fondu tirgus indeksu “Standard & Poor’s 500” (S&P 500). Pirms pieciem gadiem par 300 ASV dolāriem iegādāta viena fonda ieguldījumu daļa marta pirmās dekādes vidū maksāja apmēram 580 dolārus, tātad uz katru ieguldīto dolāru šajā laikā radās nopelnīt apmēram 90 centus pirms ienākumu nodokļa nomaksas. Taču nav obligāti jālūkojas pāri Atlantijas plašumiem, jo ļoti labas iespējas ir bijušas un aizvien būs tepat Eiropā.