Ramona Petraviča stingri iestājas pret surogāciju: tas ir amorāli

Bijusī labklājības ministre, tagad Saeimas deputātes Ramona Petraviča(LPV) raidījumā stāsta, ka šāds likums iepriekš Saeimā nav apspriests, bet, ja tāda iniciatīva no kādas partijas Saeimā nonāktu, viņa personīgi to neatbalstītu.

"Es noteikti esmu pret šādu legalizāciju. Man šķiet, tas ir vispār amorāli apsvērt šādu lietu, ka mēs to varētu nostiprināt likumā, un surogācija Latvijā būtu atļaujama. Apsvērumi ir dažādi. Pirmkārt, ētiski apsvērumi, jo bērna laišana pasaulē tiek komercializēta,

Otrkārt, grūtnieces veselība , jo viss fokuss tiek vērsts tikai uz bērnu, lai bērns piedzimtu vesels. Nākamais aspekts noteikti ir kulturālās un sociālās sabiedrības attieksme pret to. Un tas nonivelē vispār gan dzemdību svēto procesu, gan bioloģisko vecāku kā māti un tēvu, un viņu lomu visā šajā,” sarunu raidījumā “Zilonis studijā” klāsts Ramona Petraviča.

Kā vēl vienu aspektu deputāte min sociālo nevienlīdzību. “Neapšaubāmi, bērniņus iznēsā sievietes, kuras dzīvo nabadzīgos apstākļos, no nabadzīgām valstīm. Par to tiek viņām maksāts, un to izvēlas pāri, kuri var atļauties samaksāt, jo tas nav lēts process. Nekad nav bijis otrādi – ka bagātniece iznēsā bērniņu trūcīgai ģimenei, kura tik ļoti grib tikt pie bērniņa,” saka Petraviča.