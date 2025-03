Savējais starp svešiniekiem - kurjeru stāsti Latvijas reģionos

Juris Kozins ir “SmartPosti” kurjers ar vairāk kā četru gadu pieredzi uzņēmumā, kurš visbiežāk sastopams Liepājas centra rajonā. Sarunā ar Juri uzzinājām, ka emocijas un mijiedarbība ar klientiem ir viņa darba lielākā vērtība - dzinulis, kas no rīta liek celties un doties uz darbu, bet vakarā atpūsties ar gandarījuma sajūtu. Darba rezultātus kurjeri savā darbā redz uzreiz - klienta “Paldies”, pozitīvās emocijas un prieks, kad saņemts ilgi gaidītais sūtījums. “Socializēšanās ar klientiem ir darba skaistākā daļa, jo nekad nevar zināt, kādu pārsteigumu darba diena sagādās. Lielākoties tie ir pozitīvi un klienti mūsu darbu novērtē. Tā kā strādājam ilgāku laiku noteiktā teritorijā, daļu klientu satiekam atkārtoti, daļu pat regulāri. Klienti mūs sāk uzskatīt par “savējiem”. Tāpēc katram kārtīgam kurjeram ir daudz emocionālu stāstu no darba ikdienas. Piemēram, pērn pāris dienas pirms Ziemassvētkiem, seniore, kurai palīdzēju uznest smagu sūtījumu uz 4. stāvu, pacienāja ar tikko ceptiem pīrādziņiem,” atceras Juris. Dzīvojot vienā pilsētā, klientu var sanākt satikt citur, piemēram, tirgū vai veikalā. Tad klienti mūs uzskata par paziņām, ar kuriem pārmīt pāris vārdus par to, kas jauns un kā ikdienā klājas. “Neizslēdzu iespēju, ka ar kādu klientu var izveidoties arī draudzība, taču visbiežāk tās ir cilvēcīgas sarunas šeit un tagad par sadzīves lietām. Taču arī tas ir jauki,” uzsver Juris.