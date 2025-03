Ekonomisti prognozē, kā šogad attīstīsies inflācijas pieaugums

Šobrīd strauji aug piena produktu cenas, ko Strautiņš skaidro ar to, ka vidējās svaigpiena iepirkuma cenas ir augušas no 39 centiem pērn augustā līdz 48 centiem decembrī un varbūt vēl vairāk kopš tā brīža. "Tās savukārt stimulē laimes laiki sviesta eksportētājiem," norāda ekonomists.

Viņš skaidro, ka atšķirībā no kafijas un kakao sadārdzinājuma, kas atņem naudu visiem Latvijas iedzīvotājiem, piena gadījumā ir ieguvēji un ir zaudētāji. Krasas cenu svārstības ir izejvielu tirgos normāla parādība un ar to jāsamierinās. Patēriņam domāto piena produktu cenas samazinājās 2023.gadā, kad kritās to ražošanas izmaksas. 2024.gada februārī piens, siers un olas bija par 7% lētāki nekā gadu iepriekš, bet šogad - par 14% dārgāki. Pārtikas izejvielu tirgi kopš 2023.gada kopumā ir diezgan stabili. Atsevišķu preču cenu kāpumu līdzsvaro ļoti mērenās graudu cenas, tāpēc vismaz maizei tuvākajā laikā nevajadzētu nozīmīgi sadārdzināties.