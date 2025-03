Igaunijā noslēgti būvniecības līgumi par pusi no "Rail Baltica" pamattrases

Igaunijā noslēgti būvniecības līgumi par pusi no dzelzceļa "Rail Baltica" projekta pamattrases, kas ietver posmu no IIemistes stacijas līdz Totsi, Pērnavas apriņķī, aģentūru LETA informēja Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" pārstāvji.