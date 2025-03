Rīga trešo gadu pēc kārtas ierindota prestižā "Financial Times" sarakstā

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, Rīga piedalījās Francijas pilsētā Kannās notikušajā forumā "MIPIM", kur saņēma divas "Financial Times" ikgadējā pētījuma "Nākotnes Eiropas pilsētas un reģioni 2025" ("European Cities and Regions of the Future 2025") balvas kā viens no labākajiem investīciju galamērķiem Eiropā.