"airBaltic" preses konferencē skaidros izskanējušo informāciju par degvielas iepirkumiem

Latvijas interneta portāls "Delfi", pamatojoties uz "Verstka" publicēto informāciju, vēsta, ka "airBaltic", iespējams, līdz pat 2024.gada martam iegādājās aviācijas degvielu no Krievijas uzņēmuma "Tatņeftjaviaservis", pārkāpjot ES sankcijas. Par to liecinot dati, kas nonākuši Krievijas neatkarīgā medija "Verstka" redakcijas rīcībā.

Medija "Verstka" rīcībā nonākusi Krievijas ārējās ekonomiskās darbības datubāze, kas ietver informāciju par preču eksportu un importu, kā arī pilnas muitas deklarācijas. No šiem datiem izriet, ka aviokompānija no 2022.gada februāra līdz vismaz 2024.gada martam mēģinājusi veikt 28 degvielas iepirkumus no Krievijas, no kuriem 13 bijuši sekmīgi. Vēl 15 muitas deklarācijas slēgtajā datubāzē atzīmētas kā atceltas. Tomēr faktiski arī šie darījumi varēja būt pabeigti, teikts "Delfi" rakstā.