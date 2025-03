Mājokļu cenām Latvijā ceturtajā ceturksnī būtisks pieaugums

Mājokļa cenu indekss aptver visus mājokļu pirkumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām, no vienas puses, un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm, no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.