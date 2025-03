Tiesībsargs: Nekustamā īpašuma ierobežojumu un kompensāciju sistēma ir nesakārtota un nepilnīga

Pētījumu tiesībsarga uzdevumā veica SIA "Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons", lai identificētu tiesību aktos noteiktos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, vērtējot kompensējošos mehānismus no taisnīguma, tiesiskās vienlīdzības un tiesību sistēmas viedokļa.

Pētījumā konstatētas vairākas problēmas, kas nosaka ierobežojumus rīcībai ar nekustamo īpašumu un par to paredzētos kompensējošos mehānismus. Viens no galvenajiem iemesliem - tiesību akti šajā jomā kopumā bieži izstrādāti fragmentāri, to saskaņojot ar regulējumu tikai attiecīgās nozares ietvaros, reaģējot uz atsevišķiem problēmgadījumiem vai nozares iebildumiem, kā arī ierobežota budžeta apstākļos, skaidro birojā.