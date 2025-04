Kā atpazīt hormonālo disbalansu un to dabīgi koriģēt

C vitamīna deficīts var veicināt nogurumu un izraisīt nogurumu, turklāt tā trūkums organismā saistīts arī ar kognitīvas dabas traucējumiem. C vitamīns organismā darbojas kā antioksidants, proti, cīnās pret brīvajiem radikāļiem un tādējādi nodrošina nervu sistēmas līdzsvaru. C vitamīns atrodams upenēs, kivi, citrusaugļos, paprikā, spinātos, puķkāpostos un citos augļos un dārzeņos.