Gorkšs: Valsts budžets ir veidots uz pārlieku optimistiskām IKP prognozēm

LDDK ieskatā ir skaidrs, ka drošībai būs nepieciešami papildu aptuveni 500 miljoni eiro, un pašreiz budžets ir veidots uz pārlieku optimistiskām iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozēm - 2025.gadam tās ir samazinātas no 2,9% uz 1,2% un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi krietni atpaliek no plānotā, tāpēc jebkādas papildu izmaksas ir jāskata no valsts budžeta samazināšanas viedokļa.