Pagājušās nedēļas beigās arī Vācijas Federālā padome vai tā dēvētā Bundesrāta atbalstīja jau iepriekš Bundestāgā apstiprinātās izmaiņas “parādu bremzēs”, kas atbrīvo no aizņemšanās ierobežojumiem izdevumus aizsardzībai un drošībai, tiklīdz tie pārsniedz 1% no IKP. Tas nozīmē, ka turpmākajos piecos gados šie tēriņi var pieaugt par 500 miljardiem eiro. Par to kā racionālāk izmantot līdzekļus, jau kādu laiku spriež Ķīles Pasaules ekonomikas institūta (IfW Kiel) eksperti, taču ar saviem priekšlikumiem nāk klajā arī aizsardzības nozares uzņēmumi. Viens no tiem ir “Helsing”, kas darbojas Minhenē un piegādā savus kaujas dronus Ukrainai.