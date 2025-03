Par "Latvijas aptiekas" tiešajiem īpašniekiem kļuvuši Ērglis un Arnicāns

TVNET jau vēstīja, ka 2022.gada jūnijā Konkurences padome (KP) atļāva AS "Repharm" grupas māteskompānijai AS "AB City" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār "Olpha", taču, lai novērstu iespējamos riskus konkurencei un apvienošanās negatīvās sekas farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības tirgū, apvienošanās atļauta tika dota ar saistošajiem noteikumiem, kas paredzēja "Latvijas aptiekas" kapitāldaļu atsavināšanu ar "AB City" un ar to saistītajām personām nesaistītai trešajai personai.