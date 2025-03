Kā jau daudzkārt spriests, situācija ir sarežģījusies līdz ar jaunā ASV prezidenta izsludinātajiem importa tarifiem, kas var nobremzēt starptautisko tirdzniecību, līdz ar to radot iespēju pieaugt preču uzkrājumiem noliktavās, kas var mazināt uzņēmumu potenciālo peļņu. Tomēr bez šīs sliktās ziņas ir arī labās, piemēram, Eiropas bruņošanās un krītošās procentu likmes, kas var paātrināt ekonomikas attīstību, līdz ar to kāpinot arī uzņēmumu peļņu. Būtiski ir tas, ka pateicoties mūsu uzņēmumu elastīgumam pērngad daudziem peļņa ir augusi, kas rada spēcīgāku finansiālo bāzi potenciālo satricinājumu pārvarēšanai. TVNET+ skaidro, kurām ražošanas sfērām pērngad izdevies tikt pie papildus guvuma un to kas varētu mainīties šogad.