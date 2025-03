Saskaņā ar komandas sniegto informāciju publiski apskatāmie attēli ietvēra ne tikai tiešos ziņojumus, bet arī profila fotoattēlus, publiskos ziņojumus, profila verifikācijas attēlus un noteikumu pārkāpumu dēļ noņemtos attēlus. Tikai lietotnē BDSM People vien esot bijuši redzami 541 000 privāti attēli, tostarp 90 000 no ziņojumiem, ko lietotāji sūtījuši viens otram. Tiek apgalvots, ka aplikācijā “sugar daddy” Chica ir noplūduši 133 000 attēlu, daļēji arī no privātiem čatiem. Pētnieki norāda, ka trīs citas LGBTQ+ iepazīšanās lietotnes ar tādu pašu arhitektūru atklāja vairāk nekā 1,1 miljonu attēlu. M.A.D. vēl nav atbildējusi uz lūgumu sniegt komentārus. Šo lietotņu lejupielādes skaitļi ir no desmitiem tūkstošu līdz simtiem tūkstošu.