Trešdien "Nord Pool" biržas Latvijas apgabalā elektrības tirgus cena vairākas stundas būs negatīva

No plkst.13 līdz 14 elektroenerģijas biržas cena būs negatīvi 0,04 eiro par megavatstundu (MWh), no plkst.14 līdz 15 cena būs negatīvi 0,36 eiro par MWh, no plkst.15 līdz 16 - negatīvi 0,30 eiro par MWh, un no plkst.16 līdz 17 - negatīvi 0,04 eiro par MWh.