Vācija nobažījusies par ASV uzglabāto zeltu; varētu prasīt atpakaļ

Pēc laikraksta “Bild” vēstītā, augsta ranga pārstāvji no Kristīgo demokrātu savienības (CDU), kas vadīs nākamo Vācijas valdību, ir sākuši diskusijas par zelta rezervju pārcelšanu no ASV uz Frankfurti vai citām glabātavām Eiropā. Iemesls ir bažas par Donalda Trampa neprognozējamo rīcību, it īpaši pēc paziņojuma par jauniem tirdzniecības tarifiem pret vairākām valstīm, to skaitā Eiropas Savienības (ES) valstīm.