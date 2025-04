Dombrovskis: ES dalībvalstis, iespējams, jau šonedēļ lems par atbildes tarifiem ASV

Uzliekot lielus tirdzniecības tarifus ārvalstu precēm, viens no ASV prezidenta Donalda Trampa mērķiem varētu būt, lai uzņēmumi produkciju ASV tirgum ražo valsts iekšienē, sacīja Dombrovskis (JV), atbildot uz jautājumi, vai "tarifu kari" nevar novest pie tā, ka Eiropas uzņēmumu, kuriem ir svarīgs ASV tirgus, pārceļas uz turieni.

"Viens no ASV mērķim varētu būt panākt, ka uzņēmumi priekš ASV tirgus ražo ASV," teica Dombrovskis, uzsverot, ka tas varētu radīt lielas problēmas, jo mūsdienās piegāžu ķēdes ir integrētas, un tas radīs būtiskus piegāžu ķēžu pārrāvumus. Turklāt citas valstis var uzlikt atbildes tarifus, ko Ķīna jau ir paziņojusi, un Eiropas Savienība (ES), neredzot pozitīvu rezultātu sarunu ceļā, arī darīs.

Dmbrovskis skaidroja, ka kopumā tas fragmentēs pasaules ekonomiku, jo tad arī uzņēmumi no ASV nevarēs ar izdevīgiem nosacījumiem eksportēt uz citām valstīm.

ES komisārs stāstīja, ka Starptautiskais valūtas fonds ir veicis novērtējumu par to, kas notiek, ja ir globālās ekonomikas fragmentācija. "Novērtējums ir, ja tirdzniecība koncentrējas noteiktos ekonomiskos blokos, tad vidējā termiņā tas rada par 7% zemāku globālo kopproduktu. Tā ir būtiska negatīva ekonomiskā ietekme. Tāpēc plāns var vienkārši nenostrādāt," teica Dombrovskis.

Jau ziņots, ka ASV noteica vismaz 10% lielus muitas tarifus, ko Vašingtona piemērojusi gandrīz visiem saviem tirdzniecības partneriem. Atsevišķām valstīm piemēroti ievērojami augstāki tarifi, kuru lielums ir atkarīgs no ASV tirdzniecības deficīta attiecībās ar konkrēto valsti. Imports no ES valstīm no trešdienas varētu tikt aplikts ar 20% lielu muitas nodevu.