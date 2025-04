Bundesvērs plāno veidot satelītu tīklu, kas būtu alternatīva Starlink

Projekta mērķis ir padarīt Vāciju neatkarīgu no ārzemju tehnoloģijām, pirmkārt, no SpaceX izveidotā un pārvaldītā Starlink satelītinterneta. Tas jau sen ir pierādījis savu vērtību, taču dažādu iemeslu dēļ Bundesvēram ir tikai ierobežoti noderīgs. Plāni par vienu vai vairākiem pašu veidotiem satelītu tīkliem nozīmētu arī atkāpšanos no Eiropas Starlink alternatīvas Iris2, kas arī būtu tikai daļēji pieejama militārajām vajadzībām.