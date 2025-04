Ekonomisti komentē paaugstināto ASV tirdzniecības tarifu atlikšanu

Viņš pieļāva, ka šajā laikā notiks sarunas par dažādiem savstarpējo attiecību jautājumiem. Piemēram to, kā ES cenšas regulēt ASV tehnoloģisko uzņēmumu darbību, par ierobežojumiem ASV pārtikas importam, kas tiek pamatots ar patērētāju veselību un dzīvnieku labklājību, piemēram, ar mākslīgajiem augšanas hormoniem barotu liellopu gaļu.

Tikai dažas stundas iepriekš Tramps paziņoja par 104% likmes piemērošanu importam no Ķīnas. Pekina uz to reaģēja, piemērojot importam no ASV 84% likmi.