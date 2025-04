Pēc pieciem gadiem veselības aprūpes jomā varētu trūkt aptuveni 2400 darbinieku

Pasākuma aktualitāti Veselības ministrijā (VM) pamato ar to, ka cilvēkresursu nodrošinājums veselības aprūpē ir viens no lielākajiem izaicinājumiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. To vēl vairāk pastiprinājusi ģeopolitiskā situācija, izgaismojot, cik būtiska krīzes apstākļos ir pieejamība veselības aprūpei un veselības aprūpes sistēmas kapacitāte.