Pieaugušas izmaksas: "Gaso" plāno mainīt dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifus

Jaunajā tarifu projektā ir izveidota jauna fiksētās maksas kategorija. Sākot no 2026.gada tarifu fiksētā kategorija ar slodzi no nulles līdz sešiem kubikmetriem tiks sadalīta divās fiksētās kategorijās - līdz četriem kubikmetriem un no 4,1 līdz sešiem kubikmetriem. Šāda pieeja ļaus precīzāk sadalīt attiecināmo izmaksu apmēru starp mājsaimniecības lietotājiem, kas dabasgāzi izmanto apkures vajadzībām un lietotājiem, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai.

Arī jaunajā tarifu projektā paredzēts speciālais tarifs sezonālajiem lietotājiem. Šāds tarifs nepieciešams, lai mazinātu nesamērīgu dabasgāzes sadales maksājuma pieaugumu tiem lietotājiem, kuriem dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim veido vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa, bet citos mēnešos nepārsniedz 15% no gada patēriņa.

Ņemot vērā to, ka pēdējos gados tika novērota regulāra tarifu maiņa sezonāliem lietotājiem, jaunajā tarifu projektā tiks noteikti divi sezonālie tarifi, tādējādi mazinot nepieciešamību lietotājiem manipulēt ar dabasgāzes patēriņu un veicinot ar dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu saistīto izmaksu prognozējamību.

Specializētā tarifa lietotājiem atkarībā no patēriņa tarifs pieaugs par 2,4% līdz 10,1%.

Ņemot vērā, ka pie "Gaso" sadales sistēmas ir pieslēgušies jau divi biometāna ražotāji un nākotnē tiek prognozēti vēl jauni pieslēgumi, sākot no 2026.gada 1.janvāra biometāna ražotāji, kas ir pieslēgušies pie sadales sistēmas norēķināsies par tiem nodrošināto maksimālo ievadīšanas slodzi, maksājot fiksēto tarifu atbilstoši to maksimālajai atļautajai slodzei. Savukārt gadījumā, ja biometāna ražotājs būs pieteicis zemāku slodzi, tas maksās tarifu atbilstoši to pieteiktajai slodzei, tādējādi nosedzot tās izmaksas, kuras ir saistītas ar sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanu. Mainīgais maksājums par ievadīto biometāna apjomu tiem netiks piemērots.