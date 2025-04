Somijas parlaments aizliedz krieviem iegādāties valstī nekustamo īpašumu

Šā likuma pieņemšana parlamentā liecina par Somijas nacionālo vienprātību, sacīja militārā departamenta vadītājs Anti Hakänens. “Es uzskatu to par ļoti svarīgu un izjūtu lielu prieku, ka parlaments ir atbalstījis šo priekšlikumu, kura mērķis ir stiprināt valsts drošību,” viņš sacīja. Ministrs uzsvēra, ka ar šo soli Somija ir raidījusi “skaidru signālu”, ka valdība “nepieļaus Somijas destabilizāciju”.

Attiecības starp Krieviju un Somiju pasliktinājās pēc tam, kad sākās Krievijas agresija Ukrainā. Šajos apstākļos Somija nolēma pievienoties NATO un kļuva par 31. alianses dalībvalsti. Somija arī pastiprināja ieceļošanas noteikumus krieviem un 2023. gada rudenī sāka slēgt robežkontroles punktus uz robežas, skaidrojot to ar bēgļu pieplūdumu no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas. Aprīļa sākumā kļuva zināms, ka Somija kopā ar Poliju un Baltijas valstīm gatavojas izstāties no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu izmantošanu, uzkrāšanu, ražošanu un nodošanu, reaģējot uz Krievijas draudiem.