ECB likmes samazinās. Kas notiks ar noguldījumiem un valsts obligācijām?

Termiņnoguldījumi ir visdrošākais un visvienkāršākais finanšu instruments ar viszemāko risku: jūs noguldāt savu grūti nopelnīto naudu ar garantētu procentu likmi, un termiņa beigās saņemat summu, no kuras atskaitīti nodokļi. Tomēr daudzus gadus šis instruments Latvijā un visā Eiropas Savienībā bija maz ienesīgs. Vairāk nekā 10 gadus ECB bāzes likme, no kuras tieši atkarīgi noguldījumu procenti, bija nulle vai tuvu tai. Taču laikā no 2022. līdz 2023. gadam situācija krasi mainījās, un iedzīvotāji bankās “par procentiem” noguldīja vairāk nekā 2,4 miljardus eiro. Strauji pieauga arī valdības krājobligāciju popularitāte. Tomēr tagad tendences atkal ir mainījušās...