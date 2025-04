Krievijas armija Ukrainā izrādījusies visai atkarīga no Ziemeļkorejas artilērijas lādiņu piegādēm. Vidēji Phenjana nodrošina pusi no Krievijai nepieciešamajiem lādiņiem, un atsevišķām apakšvienībām Ziemeļkorejas lādiņu apjoms sasniedz pat 100%, vēsta “Reuters”, atsaucoties uz Krievijas armijas datiem.

Tāpat Ziemeļkoreja gūst labumu no vairāku tūkstošu karavīru nosūtīšanas kaujas darbībām un iegūst militāro tehniku. Tomēr zaudējumi Ziemeļkorejas karavīru vidū izrādījušies būtiski – no 11 000 karavīriem gājuši bojā aptuveni 4000. Lielākā daļa no viņiem karojuši Kurskas apgabalā. Kā norāda KIDA, Ziemeļkoreja, visticamāk, vēlas no Krievijas iegūt nevis naudu, bet dažādas ieroču sistēmas un “dabīgu palīdzību un tehnisko sadarbību”, tostarp iegūstot augsto tehnoloģiju bruņojumu, kā kodolzemūdenes un mūsdienīgus iznīcinātājus. Tas ļauj Ziemeļkorejai audzēt tās kaujas potenciālu un ļauj sasniegt zināmus stratēģiskos mērķus.