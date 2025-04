Atjaunīgās enerģijas projekti – vai Latvijas izvēlētais kurss ir ilgtspējīgs?

Ko sagaida investori?

Investori augstu novērtē un sagaida no investīciju mērķa valsts, ka tā nodrošinās veikto ieguldījumu drošumu, tiesiskā regulējuma skaidrību un pastāvīgumu, procesu caurspīdīgumu, un, pats svarīgākais, stabilus un paredzamus tirgus noteikumus, kas veicina investīciju atgūšanu. Valsts spēja nodrošināt atbilstību šiem kritērijiem nosaka investīciju riska pakāpi, pēc kā investors vadās, izvēloties savām investīcijām labvēlīgāko un drošāko vidi. Droša investīciju vide veicina arī lētāka kapitāla pieejamību.

Latvijas enerģētikas stratēģijā līdz 2050. gadam Klimata un Enerģētikas ministrija (KEM) norāda, ka tās īstenošanai ir nepieciešami 34 miljardi euro (tostarp 10 miljardi eiro jaunu ražošanas jaudu ieviešanai). Paredzēts, ka ¾ no minētās summas veidos privātās investīcijas, kas būs jāpiesaista. Līdz ar to cīņā par nepieciešamajām investīcijām Latvijai ir jābūt konkurētspējīgai, īpaši salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. Neiedziļinoties visu iepriekš uzskaitīto investīciju drošuma kritēriju analīzē, diemžēl jāsecina, ka vismaz vienā aspektā Latvija šobrīd pārliecinoši zaudē, jo atšķirībā no mūsu kaimiņvalstīm Latvijai nav izstrādāts, un pat netiek apsvērts, mehānisms AE projektu finansiālam atbalstam, lai gan tādu mehānismu ieviešana ir rekomendēta ES līmenī.