Pensiju pārvaldnieki komentē LM piedāvātos grozījumus pensiju likumā

Starp iespējām, kas ļautu iedzīvotājiem saņemt lielāku pensiju, Dobrovoļska minēja atlikt otrā līmeņa izmaksu līdz piemērotākam brīdim, piemēram, izmantot šo kapitālu tad, kad tirgus ir atkopies pēc krituma, izvēlēties regulāras izmaksas pa tiešo no pensiju fonda, nevis saņemt uzkrātā kapitāla izmaksu vienā reizē, kā arī, ja cilvēks to vēlas, tad pievienot otrā līmeņa kapitālu valsts pensiju sistēmai.

Vienlaikus viņa minēja, ka otrais pensiju līmenis atšķiras ar to, ka tas tiešām vairo kapitālu. "Jā, finanšu tirgos ir peļņas un zaudējumu laiks, bet vēsture liecina, ka tirgi vienmēr atgūstas. Tādēļ aktuāls jautājums it tikai par to, kā pasargāt pensijas krājēju brīdī, kad tirgū ir šis īstermiņa krituma brīdis," sacīja Dobrovoļska.