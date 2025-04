Amatpersonu deklarācijas Deputātes Stobovas ienākumi pērn bijuši 26 877 eiro

Deputāte algā no Saeimas saņēma 22 894 eiro, no AS "Swedbank" procentos 1423 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) viņai izmaksāja pabalsts 600 eiro apmērā, bet Rīgas pašvaldība viņai nodrošinājusi algu 885 eiro un citus ienākumus 75 eiro apmērā.