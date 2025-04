Noskaties Kādreizējā okupācijas armijas bāze Ulbrokā pārdota firmai ar ārzonās paslēptiem īpašniekiem

2017.gadā, kad notika darījums, jau eksistēja prasība arī nekustamo īpašumu darījumos pārbaudīt naudas atmazgāšanas riskus. Ofšoros paslēpti īpašnieki ir viens no šādiem riskiem. "Valsts nekustamie īpašumi" atzīst, ka darījumos ar valsts mantu tādas pārbaudes ieviestas vēlāk.

Andris Vārna, "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs: Visi potenciālie pircēji pirms mēs noslēdzam pirkuma līgumu un saņemam naudu, tiek pārbaudīti gan pēc sankciju saraksta, gan pēc atbilstības noziedzīgu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumam. No mums nav iespējams iegādāties īpašumu, ja ir kaut kādas aizdomas par naudas līdzekļiem vai par sankcijām, tas vienkārši nav iespējams.

Ieraksti sociālajos tīklos liecina, ka bijušajā armijas bāzē rīkoti militāro spēļu "airsoft" turnīri. Firmas "A 20" pārstāvis stāsta, ka rīkotāji paši uzmeklējuši īpašniekus un piedāvājuši nomāt teritoriju. Ar pandēmiju pasākumi teritorijā beigušies. "Nekā personīga" daudzreiz stāstījis, ka "airsoft" klubus un entuziastus pastiprināti pēta Valsts drošības dienests un tajos iefiltrējušies arī prokrieviski noskaņoti aktīvisti. 2018. gadā šāds turnīrs notika netālu no Latvijas bruņoto spēku bāzes Ādažos un drošības dienests aizturēja to dalībniekus no Krievijas.