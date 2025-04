Novirzīs desmit miljonus eiro personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas pakalpojumu uzlabošanai

Pārvaldes spēju stiprināšana un pieejamība krīžu situācijās ir viens no Valdības rīcības plānā ietvertajiem pasākumiem. Tāpat projekta īstenošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nepārtrauktību un drošību.

Personu apliecinošu dokumentu izsniegšana ir viena no valsts pārvaldes nozīmīgākajām funkcijām, kas ir svarīga iedzīvotāju pamata tiesību un pienākumu nodrošināšanai.

Kā norāda PMLP, procesa nodrošināšanai nepieciešamā valsts informācijas sistēma - Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma (PADIS) - ir novecojusi, ir apgrūtināta tās darbības nepārtrauktības un ātrdarbības nodrošināšana. Personu apliecinošu dokumentu noformēšanas procesam nepieciešamās darbstacijas ir nolietojušās, kas var aizkavēt to noformēšanas iespējas. Līdz ar to personu apliecinošu dokumentu noformēšanas procesu nepieciešams padarīt klientiem pieejamāku, it īpaši augsta pieprasījuma apstākļos.