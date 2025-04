Ekspertu ieteikumi, kā vecāki var motivēt pusaudzi: sākt mācīties un darīt!

Uzvedību iemācās no redzētā

Speciāliste norāda, ka svarīgi ir saprast, ka uzvedība vienmēr ir iemācīta lieta – to apgūst apkārtējā vidē, vērojot tajā esošo cilvēku veiktās darbības, modeļus, attieksmes un atdarinot tos. Ja vecāki vēlas būs atbalsta punkts pusaudzim ceļā uz pozitīvu uzvedību, nepietiks tikai ar reakciju uz negatīvo uzvedību, jāmācās būt jaunietim par mentoru ceļā uz jaunu prasmju apgūšanu un to pielietošanu reālajā dzīvē. Svarīgi arī saprast, ka uzvedības maiņas process nav ātrs, bet ilgstošs un ļoti pakāpenisks, turpretim pusaudža psihe iekārtota tā, ka pozitīvo rezultātu viņš vēlas redzēt teju uzreiz vai ļoti ātri. Piemēram, dabiskos ieguvumus no pozitīvas uzvedības ilgtermiņā, ko labi saredz pieaugušais – labi mācīsies, būs labas atzīmes, pabeigsi skolu, atradīsi labu darbu utt. – jaunietis var nespēt labi uztvert, jo šis solis ir par garu un ilgu.