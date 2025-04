Plāno noteikt jaunu atalgojuma kārtību publiskas personas pārvaldītās kapitālsabiedrībās

Atsaukšanas pabalstu var pielīgt ne vairāk kā triju mēnešu atlīdzības apmērā, ja valdes loceklis zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Ņemot vērā minēto, slēdzot pilnvarojuma līgumu ar valdes locekli, pusēm jāvienojas par to, vai atsaukšanas pabalsts tiek pielīgts, kā arī attiecīgi par atsaukšanas pabalsta noteikšanas nosacījumiem.

Dalībnieku sapulcei vai padomei, izskatot jautājumu par padomes vai valdes locekļu atlīdzību, jāņem vērā, ka saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumiem laikposmā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās, publiskas personas kapitālsabiedrībās un to atkarīgajās kapitālsabiedrībās valdes un padomes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzību, kāda valdes vai padomes loceklim bija noteikta pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā.