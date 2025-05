Medijs: Tramps ir spēris riskantu soli, atsākot tirdzniecības karu ar ES

ASV prezidents Donalds Tramps uzsācis eskalēt tirdzniecības karu ar ES. Iespējams, viņš cer, ka Brisele piekritīs lielākām koncesijām. Laikraksts Financial Times vēsta, ka, lai gan tirdzniecības sarunas starp ASV un ES ir noritējušas lēni, Trampa draudi no 1. jūnija piemērot 50% muitas nodevas visam importam no bloka ir krasi palielinājušas ekonomiskās un diplomātiskās likmes.