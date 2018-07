Kiberapdrošināšana ir modes lieta, bet arī saistīta ar ļoti augstu risku. Pārapdrošinātājiem un tiešiem apdrošinātājiem ir jānosprauž noteikumi. Mums ar to nav pieredzes. Ja Vācijā ir Reinas plūdi, mēs varam noteikt plūdu riska zonu, kaut vai piecus kilometrus pa labi un pa kreisi no upes. Tur ir limits, risku var aprēķināt. Taču elektroniskā vidē mēs nezinām robežas. Kā tās noteikt? Mēs nezinām, vai datu vīruss var aizceļot uz ASV un izdarīt postu. Kā kaitējums izplatās? Kuru sedz apdrošināšana - pašu pirmo, kas to saķer? Varbūt jāsaskaita visi iesniegumi par kaitējuma atlīdzību un jāsaka - ne vairāk par kopumā 100 miljoniem dolāru? Mēs varam redzēt, kur plūst ūdeņi, kādus postījumus tie nodara, dažkārt arī varam sekot datorvīrusam, bet posts, ko tas nodara, dažreiz tikai parādās daudz vēlāk, kad atklājas viss, kas ticis nozagts.