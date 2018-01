Pērn 11 mēnešos no Latvijas izvests par 8,7% mazāk cigarešu

Uz citām valstīm 11 mēnešos izvesti arī 57,943 miljoni cigāru un cigarillu, kas ir par 10,2% vairāk nekā 2016.gada 11 mēnešos.

Tāpat pagājušā gada 11 mēnešos no Latvijas izvesti 13 472 kilogrami smēķējamās tabakas, kamēr 2016.gadā attiecīgajā periodā no Latvijas tika izvesti 6507 kilogrami smēķējamās tabakas.

Pērn 11 mēnešos no Latvijas izvests arī 114 751 kilograms tabakas lapu, kamēr 2016.gada 11 mēnešos no Latvijas tika izvesti 17 617 kilogrami tabakas lapu, kā arī pērn 11 mēnešos no Latvijas izvesti 10 490 kilogrami karsējamās tabakas, kas 2016.gada 11 mēnešos no Latvijas netika izvesta.

Lielākā daļa no izvestajiem tabakas izstrādājumiem ir nosūtīta citai Eiropas Savienības dalībvalstij - 2,232 miljardi cigarešu, 57,648 miljoni cigāru un cigarillu, kā arī 12 922 kilogrami smēķējamās tabakas un 114 751 kilograms tabakas lapu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pērn 11 mēnešos patēriņam Latvijā kopumā nodoti 1,757 miljardi cigarešu, kas ir par 25,642 miljoniem cigarešu jeb 1,4% mazāk nekā 2016.gada 11 mēnešos.

Patēriņam Latvijā pērn 11 mēnešos nodoti 43,956 miljoni cigāru un cigarillu, kas ir par 21,4% mazāk, salīdzinot ar 2016.gada 11 mēnešiem. Smēķējamās tabakas apjoms 11 mēnešos palielinājies par 1,6% - kopumā patēriņam Latvijā 11 mēnešos nodoti 46 645 kilogrami smēķējamās tabakas.