No Lietuvas šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā ieveda 67,53 miljonus litru benzīna, kas ir 61,9% (2017.gada attiecīgajā periodā - 63,7%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 38,82 miljonus litru jeb 35,6%. Salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir samazinājies par 4,7%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir audzis par 1,5%.