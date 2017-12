Eiropas aviokompāniju pasažieriem kompensācijās neizmaksā līdz €7 miljardiem

Viņš atzīmēja, ka caur Eiropu ik gadu lido 900 miljoni cilvēku, taču tikai aptuveni 1% no viņiem ir tiesīgi uz kompensācijām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos noteiktajam. «Pārvēršot to naudas izteiksmē, skaitļi ir iespaidīgi.

Vidējā kompensācija ir 400 eiro, tātad ik gadu tas 3,6 miljardu eiro tirgus. Turklāt kompensācijas var pieprasīt arī par iepriekšējos gados nenotikušiem, kavētiem lidojumiem, attiecīgi kompensāciju tirgus ir krietni lielāks. Protams, to nevar noteikt precīzi, taču aptuvenais neizmaksāto kompensāciju apjoms šobrīd varētu būt 5-7 miljardi eiro. Līdz ar to skaidrs, kāpēc aviokompānijas vilcinās maksāt kompensācijas, runa ir par ļoti lieliem naudas apjomiem,» sacīja Stonkus.

Saskaņā ar aptaujām tikai aptuveni 40% eiropiešu ir informēti par tiesībām pieprasīt kompensācijas lidojuma plānu izjaukšanas gadījumā, taču realitātē pie aviokompānijām vēršas vēl mazāk pasažieru. «Pieļauju, ka pieprasītāju apjoms varētu būt tuvu tam – ap 30%, protams, atkarībā no valsts.

Piemēram, latviešiem un lietuviešiem patīk paust neapmierinātību, bet sūdzības nenonāk tālāk par līdzcilvēka ausīm vai medijiem.

Mēs neesam gatavi streikot un skaļi cīnīties par savām tiesībām,» atzina «Skycop» izpilddirektors.

Tāpat viņš norādīja: lai gan, no vienas puses, cilvēku, kuri zina savas tiesības, skaits ar katru gadu pieaug, taču, no otras puses, cilvēki kļūst arvien slinkāki. «Ir uzņēmumi, kā «Skycop», kas izdara visu cīņu ar aviokompānijām viņu vietā, atliek vien aizpildīt pieteikuma anketu, taču daļa cilvēku ir par slinku arī tam. Protams, ir arī tādi, kas paši cīnīsies līdz galam, bet tā ir neliela daļa,» teica Stonkus.

Kompensāciju piedzīšana nereti ir visai sarežģīta, jo aviokompānijas mēģina dažādos veidos izlocīties. «Kā jau teicu, runa ir par ļoti lielu naudas summu, kuru aviokompānijas nav gatavas izmaksāt, tāpēc tās cer uz veiksmi un mēģina dažādos veidos izvairīties. Pretoties privātpersonai ir daudz vieglāk nekā juristu birojiem. Esam pierādījuši, ka mums ir zināšanas, pieredze un argumenti, lai varētu palīdzēt cilvēkiem aizstāvēt viņu tiesības,» klāstīja «Skycop» izpilddirektors.

Sarežģītākie gadījumi lielākoties saistīti ar streikiem un laikapstākļiem. «Aviācijā ir ļoti specifiska sistēma laika apstākļu aprakstīšanai, tas ir kods, kurā katram burtam ir sava nozīme, un tas nebūt neizskatās pēc tām meteoroloģiskajām kartēm ar saulītēm un mākonīšiem, kādas esam pieraduši redzēt ikdienā. Attiecīgi varat iedomāties, kāda būtu jūsu reakcija, ja no aviokompānijas saņemtu vēstuli, kurā būtu atsūtīta šāda jums neko neizsakoša tabula un piebilde «slikti laikapstākļi». Taču, ja šādu tabulu atsūta mums, mēs ar to varam strādāt. Ja nemaldos, tā bija aviokompānija LOT, kas mums atsūtīja šādu tabulu, norādot, ka bija slikti laikapstākļi attiecīgā lidojuma laikā, bet patiesībā šajā tabulā nekas nenorādīja uz sliktiem laikapstākļiem. Pēc tam, kad viņiem atpakaļ aizsūtījām viņu pašu tabulu ar paskaidrojumiem sarkanā krāsā, kas pierādīja mūsu taisnību, viņi saprata, ka nevarēs šādā veidā atrunāties,» stāstīja Stonkus.

Savukārt attiecībā uz streikiem cilvēki bieži vien nezina, ka streiki, kas ir saistīti ar attiecīgo aviokompāniju, ir kompānijas atbildība, bet, piemēram, ja streiko lidostas darbinieki, aviokompānija to nevar ietekmēt, attiecīgi kompensāciju par lidojuma plānu izjaukšanu nevar pieprasīt.

«Kā zināms, advokāti, juristi ir, tā sakot, burta kalpi. Katram vārdam, teikumam var būt dažādas nozīmes atkarībā no interpretācijas. Piemēram, runājot par minēto vēstuli par laikapstākļiem, regulā nav atrunāta aviokompānijas rīcība lidmašīnas kavēšanas gadījumā, līdz ar to viņiem šajā ziņā ir taisnība un viņi nemelo, ka regulā ir noteiktas tikai kompensācijas par lidojuma atcelšanu. Taču viņi «aizmirst», ka rīcība kavēšanās gadījumā ir noteikta tiesvedībās. Protams, aviokompānijas juristi darīs visu, lai izvairītos no maksāšanas, taču tādējādi rodas iespaids, ka klienti netiek novērtēti. Aviokompāniju bilances, protams, izskatās labāk, ja kompensācijas nav maksātas, bet tā ir klientu diskriminācija un viņu tiesību neievērošana,» uzsvēra Stonkus.

«Skycop» ir Lietuvā reģistrēts uzņēmums, ka visā pasaulē cīnās par pasažieru tiesībām ar aviolīnijām, kas izvairās no kompensāciju izmaksāšanas par traucētajiem lidojumiem. Uzņēmums piedāvā ceļotājiem atvieglot naudas atgūšanu par kavētu, atceltu vai pārpildītu lidojumu, izmantojot starptautisko platformu «skycop.com». «Skycop» pārvalda kompensāciju portfeli vairāk nekā viena miljona eiro vērtībā.